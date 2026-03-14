الجرّاح ترعى إفطاراً رمضانياً تكريمياً لسيدات أردنيات متميزات في إربد

جانب من الافطار
 
السبت، 14-03-2026 09:32 م
الوكيل الإخباري- رعت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، إفطاراً رمضانياً تكريمياً أقيم في بيت إربد التراثي، احتفاءً بعدد من سيدات المجتمع اللواتي قدّمن نماذج مشرّفة في العمل والإنجاز، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.اضافة اعلان


وأكدت الجراح خلال كلمتها أن المرأة الأردنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والنهضة، مشيرة إلى أن قصص النجاح التي تحققها السيدات الأردنيات تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال، وتعكس الدور الفاعل للمرأة في مختلف المجالات.

وقالت إن تمكين المرأة الأردنية يشكل أولوية وطنية، وأن مجلس النواب يقف إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الإيمان بأن تقدم الوطن يتحقق بتكاتف جهود أبنائه وبناته معاً.

وأضافت أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يواصل مسيرته بثبات نحو التنمية والتقدم، مستنداً إلى طاقات أبنائه وبناته وإسهاماتهم في بناء الوطن وتعزيز مكانته.

وأعربت  عن اعتزازها بالنماذج النسائية التي جرى تكريمها خلال الإفطار الرمضاني، مؤكدة أن إنجازاتهن تمثل رسالة أمل لكل فتاة أردنية بأن الإرادة والعزيمة قادرتان على تحقيق النجاح وصناعة التغيير الإيجابي في المجتمع.

وفي ختام كلمتها، شكرت الجراح الدكتورة ورود خصاونة على جهودها في تنظيم هذا اللقاء، مؤكدة أن هذه المبادرات تعكس روح التعاون والانتماء التي تجمع أبناء وبنات الأردن في خدمة وطنهم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الحضور في أجواء رمضانية عكست روح المحبة والتقدير لدور المرأة الأردنية وإسهاماتها في مسيرة الوطن.
 
 


