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الأحد، 04-02-2024 11:45 ص

الحباشنة: 98 تاجر سلاح مرخص في المملكة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

طالب رئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة بالسماح باستيراد الذخائر المطلوبة لحاجة السوق المحلي وعدم تحديده.

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وقال الحباشنة خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن هناك 98 تاجر سلاح مرخص في المملكة وفق قانون الأسلحة والذخائر.

 

وأضاف أنه يسمح لكل تاجر باستيراد 25 بندقية و40 ألف طلقة عتاد مسلحة بالإضافة إلى 20 ألف طلقة خرطوش سنويا.

 

وأشار إلى أن تحديد الكميات المستوردة من شأنها العمل على رفع أسعار الذخيرة في الأردن وقد يؤدي إلى تهريب أنواع من الذخائر غير المتوفرة في السوق.


وبيّن أن تجار الأسلحة المرخصين في الأردن يبيعون أسلحة وبنادق الصيد فقط ولا يسمح ببيع الأسلحة الأوتوماتيكية، وهناك مواسم محددة للصيد سنويا ويزيد فيها الطلب على الذخائر فيها.

 




 

 


 

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