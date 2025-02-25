"الحد الأدنى للأجور لمتقاعدي الضمان" على طاولة النواب اليوم

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الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع رفع الحد الأدنى للأجور لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وذلك من قبل لجنة العمل النيابية. اضافة اعلان





وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الاستثمار، كما تناقش اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.



وتجتمع لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحف الورقية، كما تجتمع لجنة الزراعة والمياه لمناقشة الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي.



ويزور أعضاء كتلة حزب إرادة الوطني الإسلامي، إدارة الأرصاد الجوية.



