"الحد الأدنى للأجور لمتقاعدي الضمان" على طاولة النواب اليوم

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الاستثمار، كما تناقش اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وتجتمع لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحف الورقية، كما تجتمع لجنة الزراعة والمياه لمناقشة الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي.
ويزور أعضاء كتلة حزب إرادة الوطني الإسلامي، إدارة الأرصاد الجوية.
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