الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

الوكيل الإخباري - دعا النائب حسين الحراسيس مجلس النواب إلى إحضار وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين للاستماع إليه حول حديثه عن وجود كميات مياه في الأردن تكفي لـ500 عام.

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وقال الحراسيس، خلال جلسة نيابية لمناقشة إعلان اتفاق النوايا، الأربعاء، إنه مع مصلحة الأردن العليا والتي تفوق أي أمر آخر.

وأضاف أنه في حال إثبات وجود كميات كبيرة من المياه في الأردن بالوثائق الرسمية والدلائل العلمية فإن المجلس سيقف مع حدادين.

وأشار الحراسيس إلى أن الأردنيين معروفين بمواقفهم التاريخية المعهودة وما قدموه للقضية الفلسطينة ولا أحد يزاود عليهم بهذا الشأن.

وكان حدادين قد تحدث في تصريحات تلفزيونية أن الأردن لديه كميات كبيرة من المياه الجوفية وتكفيه لمدة 500 عام.