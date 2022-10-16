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الأحد، 16-10-2022 03:46 م

الحريات النيابية تُثمن المكرمة الملكية لمُتضرري عمارة اللويبدة

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الوكيل الإخباري - ثمنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، المكرمة الملكية السامية بتأمين خمس أسر من مُتضرري حادث البناية التي انهارت في جبل اللويبدة في عمان أخيرا، بشقق سكنية دائمة، وعلى نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقالت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، على لسان رئيسها النائب عبدالله أبو زيد، إن المكرمة الملكية تُجسد النهج الملكي الداعم للوطن والمواطن، مضيفًا أنها ليست بغريبة عن مكارم جلالته المُتعددة وعلى كُل الصعد.


وأشار أبو زيد إلى أن اللمسات الملكية طالت أُناسًا حملوا هم الحياة ووطأة المرض والفقر والعوز، لتكون تلك المكارم بلسمًا لحياتهم ومُستقبلهم.

 




 

 


 

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