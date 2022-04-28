"الحريات النيابية" تثمن قرار الإفراج عن موقوفين إداريين

الوكيل الإخباري

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- ثمنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية قرار وزير الداخلية، مازن الفراية، بالإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً من غير الموقوفين من طالبي الخاوات والاتاوات.وقالت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، على لسان رئيسها النائب عبدالله أبو زيد، إن "الحريات النيابية" عقدت في الفترة الماضية عدة اجتماعات تمحورت اجزاء منها بالمطالبة بالإفراج عن مثل تلك الفئات.وأوضحت اللجنة أن هذا القرار من شأنه إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم وعائلاتهم، فضلا عن أنه يأتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.وكان الوزير الفراية أوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً من غير الموقوفين من طالبي الخاوات والاتاوات.