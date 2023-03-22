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الأربعاء، 22-03-2023 10:22 ص

الحريات النيابية تطلق خطا ساخنا لاستقبال شكاوى حقوق الإنسان

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تصوير: نادر أبو حية


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أعلن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب بسام الفايز إطلاق خط ساخن لاستقبال الشكاوى وأي مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال الفايز، خلال اجتماع للجنة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم استقبال الشكاوى عبر رقم واتساب (0792101110) سواءً أكانت مكتوبة أو صور أو فيديو أو تسجيلات صوتية، وسيتم دراستها وعرضها على اللجنة واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحقق من الشكاوى الواردة.

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وأضاف أن إطلاق الخط الساخن يأتي تفعيلا لدور المجلس في التواصل مع المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الجهات المعنية على أن تكون الشكاوى والملاحظات الواردة سرية.

 

وأشار الفايز إلى أنه سيتم إيصال الشكاوى والملاحظات الواردة إليها (مظلمة حقيقية، شكوى تتعلق بحقوق الإنسان) إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.

 

وبيّن أن اللجنة تهدف للوصول إلى كل الأردنيين وتعزيز الثقة مجددا بين مجلس النواب والمواطنين.

 

 




 

 


 

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