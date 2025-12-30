الثلاثاء 2025-12-30 10:13 ص

"الحريات النيابية" تناقش ملف الإعادة إلى الحكام الإداريين

جلسة لمجلس النواب
الثلاثاء، 30-12-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا، حيث تبحث لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة إلى الحكام الإداريين.اضافة اعلان


وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار لزيارة البنك المركزي، ومناقشة الدور الذي يقوم به في السياسة النقدية.

كما تناقش اللجنة الإدارية قرار نقل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارتي الشباب والثقافة، إضافة إلى مناقشة نظام الموارد البشرية لعام 2024.

وتلتقي لجنة فلسطين مع رئيس التجمعات البدوية في محافظة القدس، ومستشار محافظة القدس.

كما تلتقي كتلة حزب مبادرة النيابية مع رئيس ديوان المحاسبة.
 
 


