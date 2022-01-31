الحريات النيابية تنقل مطالب متضرري الجلوة العشائرية لوزير الداخلية

الوكيل الإخباري - نقل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبوزيد، مطالب عدد من المُتضررين من قرار الجلوة العشائرية إلى وزير الداخلية، مازن الفراية.

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جاء ذلك بعد لقاء النائب أبوزيد وعدد من النواب، لمجموعة من العائلات المُتضررة من "الجلوة العشائرية"، والتي نفذت اعتصامًا، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب.



ويُطالب متضررون من قرار "الجلوة"، بضرورة تطبيق بنود "وثيقة الجلوة العشائرية"، وإعادتهم إلى أماكن سُكناهم.



وأشاد أبوزيد والنائب غازي الذنيبات، بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية، ووعده لهما بإيجاد الحل المُناسب لتلك القضية، ضمن المُعطيات القانونية وتطبيق بنود "الوثيقة العشائرية" على الأشخاص المُتضررين.



إلى ذلك، قال أبوزيد إن "الحريات النيابية" مُنفتحة أمام جميع مطالب المواطنين، مؤكدًا استعدادها لتقديم كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



كما ثمن ذات الوقت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المُحافظة على السلم المُجتمعي، وتطبيق القانون ضمن أعلى معايير العدالة والنزاهة.