"الحريات النيابية " تهنئ بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ62

الوكيل الإخباري - يتقدم رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، من جلالة الملك عبدالله الثاني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك والولاء والانتماء بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، السعيد على قلب كل أردني وأردنية.

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وقال رئيسها النائب عبدالله أبو زيد، في بيان صحفي أصدرته اللجنة، بهذه المناسبة العزيزة نجدد البيعة والولاء والانتماء لعرشكم المفدى، ضارعًا إلى الله عزو جل أن يمد في عمر جلالتكم وولي عهدكم الأمين وأن يحفظكم ذخراً وسنداً لأردننا الحبيب ولشعبه الأصيل وأن يعيد هذه المناسبة، أزمنة عديدة وسعيدة بالخير واليمن والبركات على الأردن وشعبه المعطاء.