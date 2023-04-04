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الثلاثاء، 04-04-2023 12:39 م

الحسنات رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

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الوكيل الاخباري - توافق ملتقى البرلمانيات الأردنيات على اختيار النائب عائشة الحسنات، رئيسة للملتقى، والنواب: اسماء الرواحنة نائبة لرئيسة الملتقى، وهادية السرحان ناطقة إعلامية، وفليحة السبيتان مقررة.

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وقالت الحسنات خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب آمال الشقران، إن الملتقى سيواصل جهوده في تعزيز دور المرأة البرلمانية والعمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات.


من جهتها، ثمنت الشقران جهود وتعاون السيدات البرلمانيات في العمل على تمكين المرأة وتعزيز دورها، مشيرة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

 

 


 




 

 


 

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