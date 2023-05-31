الأربعاء 31-05-2023
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الأربعاء، 31-05-2023 12:45 م

"الحسين زين الشباب وفارس الفرسان".. إهداء من حزب الاتحاد الوطني إلى ولي العهد

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الوكيل الإخباري - أهدى حزب الاتحاد الوطني الأردني، سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مقطع فيديو بعنوان (الحسين زين الشباب وفارس الفرسان) بمناسبة زفافه الذي يصادف غدا الخميس الأول من حزيران.

واستذكر الفيديو تاريخ ومناقب سموه وقصة نشأته منذ ولادته في 28 حزيران من عام 1994، حيث كان الحفيد الأول لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال من ابنه البكر جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتنطلق فعاليات عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، في 1 حزيران، من قصر زهران وسط عمان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية.

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