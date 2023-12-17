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الأحد، 17-12-2023 02:14 م

الحكومة: أغلب الأحزاب جاهزة للمشاركة في الانتخابات القادمة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية إعادة النظر بنظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات.اضافة اعلان


ودعا، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم فيه الاطلاع على الواقع الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تشجيع إقبال الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.

من جهتهم، دعا النواب الحضور: امغير الهملان، عدنان مشوقة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، إلى تنظيم العمل الحزبي في الجامعات، وتسهيل آلية انتساب الطلبة إلى الأحزاب.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن تعديل النظام الإداري للهيكل التنظيمي للوزارة، جاء لمواكبة التشريعات التي أقرها مجلس الأمة فيما يتعلق بالأحزاب، وانتقال مهام الإشراف على الأحزاب من الوزارة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف أنه سيكون لدينا كتل برلمانية قائمة على الأحزاب في البرلمان القادم، وهناك آلية للتواصل معهم، مشيرا إلى أن هناك قسم للوزارة في البرلمان للتواصل مع النواب وتسهيل المهام أمامهم.

وتابع الخريشة أن أغلب الأحزاب جاهزة الآن للمشاركة في الانتخابات القادمة، موضحًا أنها قامت بتشكيل برامجها السياسية.

ونفى وجود أي سلطة للحكومة على الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينا أن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي فقط لها، كما نفى أي تضييق أمني على الطلبة في الجامعات.

وأشار إلى صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات منتصف العام الحالي، والذي من شأنه تنظيم العمل الحزبي فيها.

 




 

 


 

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