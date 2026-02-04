الحكومة أمام المساءلة في ثالث جلسة رقابية لمجلس النواب

02:18 م

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.





وتناولت الجلسة، التي تُعد الثالثة من نوعها رقابيًا من الدورة العادية الثانية للمجلس، الأسئلة النيابية المُقدمة للحكومة، والتي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها السياحة والبلديات والزراعة والنقل والصحة.



وورد سؤال للنائب إبراهيم الصرايرة حول واقع السياحة في محافظة الكرك وسبل النهوض بها، حيث أكد النائب أهمية المواقع السياحية في المحافظة، معربًا عن أمله في تنفيذ مشاريع من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي.



وتساءل النائب خليفة الديات بشأن تصاريح استيراد مادة الشعير وآليات منحها، معتبرًا أن توفير مادة الشعير من شأنه أن ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.



بدوره، قال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات إن آليات منح التصاريح تتم من خلال إجراءات إلكترونية، تتمثل باستقبال الطلبات ثم دراستها وبعد ذلك منح التصاريح.



وتمحور سؤال مُقدم من النائب المهندس هيثم الزيادين حول مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد السيارات العاملة على التطبيقات، وتحدث عن غياب سقف لنِسَب الاقتطاع على السائقين (الكباتن)، التي تصل أحيانًا إلى نسبة 35 بالمئة من المردود اليومي، لافتًا إلى وجود نحو 60 ألف "كابتن" يعملون في هذا المجال، ما يدعو إلى ضرورة شمولهم في الضمان الاجتماعي.



بدوره، تحدث وزير النقل الدكتور نضال القطامين عن نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، الذي جاء لمعالجة ثغرات كانت موجودة في النظام القديم، إلى جانب تشجيع التنافسية من خلال فتح أسواق جديدة.



وأشار إلى وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من أجل حجب أي ناظم أو خدمة خارج حدود النظام، الذي يحافظ على حقوق المواطنين والسائقين والشركات، مبينًا أن العمر التشغيلي للسيارات العاملة باستخدام التطبيقات حُدد بـ 7 سنوات.



ولفت القطامين إلى أن 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في القطاع، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل النظام قريبًا، كما أشار إلى وجود تعاون مع وزارة العمل من أجل شمول السائقين العاملين في هذا المجال في الضمان الاجتماعي.



بدوره، طرح النائب الدكتور مصطفى العماوي سؤالًا حول التأمين الصحي لموظفي شركة البريد الأردني، مبينًا أن أي غياب لتوفير التأمين الصحي يُعد سابقة ويمسّ الأمن الوظيفي، مؤكدًا أنه لم يكتفِ بالإجابة المقدمة من الحكومة، وعلّق الإجابة لحين اتخاذ إجراءات لاحقة.



وأجابت الحكومة عن السؤال من خلال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، الذي أكد أن البريد الأردني لن يحرم أي موظف من التأمين الصحي، لافتًا إلى أن البريد انتقل من التأمين الصحي الخاص إلى العام.



وقدمت النائب فريال بني سلمان سؤالًا حول مبنى مديرية الزراعة في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، وتحدثت خلال الجلسة عن التقطيع الجائر للأشجار الحرجية، لا سيما أنه متكرر ويترك أثرًا بيئيًا خطيرًا، مبينة أن حماية الغابات مسؤولية مشتركة.



من ناحيتها، اكتفت النائب المهندسة نسيم العبادي بجواب الحكومة المتعلق بسؤالها حول آلية تشكيل اللجان الفنية لتحديد الأخطاء الطبية.



من جانبه، قدم النائب مالك الطهراوي سؤالًا حول الوضع الفني والإنشائي لجسر مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، وبيان أسباب إغلاق بعض المسارب المرورية، إضافة إلى المخصصات المالية المرصودة لصيانة الجسر.



وقال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن وزارة الأشغال العامة والإسكان أعدت الدراسات والأسس الفنية المتعلقة بجسر مدينة الملك عبدالله الصناعية، مبينًا أن العطاء سيُطرح في الربع الثاني من العام الحالي بتمويل من الحكومة.



وجرى تأجيل مجموعة من الأسئلة إلى الجلسة الرقابية المقبلة.



وكان النائب الدكتور عطية قد استهل أعمال الجلسة بقراءة الفاتحة على روح رئيس الوزراء والعين الأسبق أحمد عبيدات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية.

