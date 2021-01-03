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الأحد، 03-01-2021 08:05 ص

الخصاونة سيلتقي كتلة الشعب النيابية

الحكومة تتقدم بطلب الثقة من النواب اليوم

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مجلس النواب


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة صباحية للاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة.

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وتضمن جدول أعمال الجلسة، الاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة الخصاونة سنداً لأحكام المادة (53) من الدستور.


وتشمل الجلسة مناقشة البيان الوزاري من النواب، والتصويت على الثقة سنداً لأحكام المادة (54) من الدستور، والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (81) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتعيين موعد وجدول أعمال الجلسة المقبلة.


ويلتقي الخصاونة بعد جلسة البيان الوزاري، كتلة الشعب النيابية ضمن اجتماعاته لمناقشة البيان الوزاري.


وبعد الجلسة، تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اجتماعا لبحث آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني.


وتعقد لجان التوجيه الوطني والاعلام والثقافة، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والاثار والخدمات العامة، والقانونية، وكتلة القرار النيابية، اجتماعات لبحث آلية عملها.

 

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