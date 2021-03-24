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الأربعاء، 24-03-2021 08:35 م

الحكومة تطالب الأحزاب السياسية بمقترحات حول قانوني الأحزاب والانتخاب

موسى-المعايطة-وزير-العمل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الأربعاء، إن الحكومة طلبت من الأحزاب السياسية تقديم مقترحات محددة حول قانوني الأحزاب والانتخاب.

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وأوضح المعايطة، إن الوزارة "بدأت منذ 3 أسابيع لقاءات أولية مع الأحزاب السياسية للتعرف على وجهات نظرها ومناقشة ما سنقوم به في عملية تطوير الحياة السياسية"، وكذلك "مناقشة القوانين الناظمة للعمل السياسي وأهمها قانون الأحزاب والانتخاب".


"وتطرق النقاش إلى ما هي الإجراءات والتحديات الموجودة في تطوير حياة حزبية منتظمة ولها تأثير في الساحة السياسية، بحيث يكون البرلمان مبني على الأحزاب والكتل والبرامج السياسية والتيارات"، وفق المعايطة.


"طلبنا من الأحزاب السياسية إرسال مقترحات محددة حول القوانين خاصة قانون الأحزاب والانتخاب"، وفق المعايطة الذي أكد "مستقبلا، طلبنا منهم وجهات نظرهم حول قانون الانتخاب وبعض الجهات أرسلت لنا مقترحات حول القوانين التي ذكرتها".

 


 




 

 


 

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