الحكومة تعد النواب بالنظر في عدم رفع أسعار المحروقات

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب زيد العتوم، إن اللجنة طالبت الحكومة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية.



وأضاف العتوم، أن المواطن لا يستطيع التحمل الأعباء الإضافية لأسعار المحروقات المرتفعة على المستوى العالمي؛ لذا لابد من الحكومة تحمل جزء من تلك المسؤولية وتثبيت الأسعار.



ولفت إلى أن الحكومة وعدت اللجنة بالنظر بعدم رفع الأسعار التي من المقرر اتخاذ قرار بشأنها الأحد المقبل.



وقال، “نطالب الحكومة بتحمل ارتفاع الأسعار ونتفهم أن الموضوع ليس محلي وندعو لاتخاذ قرار استثنائي وسط الظروف الاستثنائية”.



وأكد أنه على الحكومة التخفيف من حدة الارتفاع العالمي وبناء عليه سيكون هنالك موقف من مجلس النواب.



وبين أنه على الحكومة اتخاذ العديد من الاجراءات في الوقت الراهن وأخرى مطلوبة على المدى المتوسط والمدى البعيد، موضحا أن قطاع النقل يستهلك 47% من المشتقات النفطية، لذا لابد من استخدام المركبات الكهربائية.



وأشار إلى أنه لابد من التحول للطاقة البديلة المتوفرة بشكل كبيرة، ما يحقق أمن الطاقة وعدم انعكاس الارتفاع محليا فيما يتعلق بأسعار المحروقات.



وختم، جميع دول العالم تتخذ قرارات للتخفيف على المواطنين، ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على جميع القطاعات في الأردن.

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