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الإثنين، 25-10-2021 01:40 م

الحكومة تعد بدراسة المذكرة النيابية لعدم رفع أسعار المحروقات

وزارة الطاقة


الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ردا على مذكرة قدمتها لجنة الطاقة النيابية تطالب بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية، إن الوزارة مستعدة لتقديم تفصيلات في جلسة خاصة حول الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية.

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وأضاف الخرابشة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة لارتفاع اسعارها عالميا، مؤكدا أن الحكومة أيضا لا ترغب برفع الأسعار على المواطنين؛ لأن الأمر سينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأشار إلى أنّ “الموضوع سيدرس بعناية”.

 

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