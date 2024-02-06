الحكومة : تواصلنا مع البنك المركزي والضمان لتقديم قروض ميسرة لهذه الفئة

الوكيل الاخباري - كشف وزير السياحة والآثار مكرم القيسي،عن أدوار الوزارة في مجال التسويق والترويج، والآثار العامة من حيث الترميم والتطوير وحماية المواقع الأثرية، والتدريب والتأهيل، حيث يتم تدريب الأدلاء السياحيين وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق تقوم بالمراقبة بشكل مستمر والتزويد بالتغذية الراجعة.



وأضاف أن الخطة السياحية من ناحية الترويج تستهدف السياحة الدينية والسياحة العلاجية



وبين أنه وللتخفيف من الأضرار على القطاع السياحي، تم الطلب من الجهات المتضررة التقدم بما يثبت ذلك، مشيرا للتواصل مع البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتقديم القروض بشكل ميسر للمتضررين في القطاع.



وقال إنه جرى العمل على تطوير وتحسين بعض المواقع الأثرية ومن ضمنها، البترا والعمل جار لاستدامة وتأهيل البنية التحتية للمواقع الأثرية الأخرى.

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