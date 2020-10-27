الحكومة: 41 حزبا قدموا مرشحين للانتخابات

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الثلاثاء، إن "الهيئة المستقلة للانتخاب وضعت عدة تعليمات لمراعاة توصيات لجنة الأوبئة يوم الاقتراع"، المحدد في العاشر من تشرين ثاني المقبل.



وأضاف، خلال مؤتمر صجفي، أن "41 حزبا ترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من أصل نحو 48 حزبا مرخصا"، موضحا أنه "منذ 1989 لم يترشح هذا العدد من الأحزاب للانتخابات البرلمانية".

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وأشار المعايطة إلى أن "30% نسبة الزيادة بعدد القوائم المترشحة للانتخابات مقارنة بانتخابات عام 2016، وزيادة عدد المرشحين بنسبة 35%، وزيادة نسبة مشاركة النساء بالانتخابات بنسبة 44.4%".



