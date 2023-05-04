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الحمارنة: الملك وجه لجان الاعيان لتهيئة الأردن في حال حدوث أي كوارث أو زلازل

الخميس، 04-05-2023 06:14 م

الحمارنة: الملك وجه لجان الاعيان لتهيئة الأردن في حال حدوث أي كوارث أو زلازل

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الوكيل الاخباري - التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي ونائبه فوزي مسعد، وخبراء، لمناقشة أبرز الخطط المتبعة في حالة حدوث كوارث زلزالية.

ويأتي اللقاء، وفقًا لرئيس اللجنة العين الحمارنة، ضمن اجتماعات اللجنة الدورية، التي تعقدها بصفتها الرقابية لمتابعة سير العمل وتطبيق الخطط والاستراتيجيات للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبين، أن التحضير للاجتماع جاء بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، حيثُ وجه جلالته بتأكيد الطلب من لجان المجلس كلا حسب اختصاصه لتهيئة الأردن في حال حدوث أي كوارث أو زلازل.

وأكد أهمية الدور الاستباقي للاستعداد للكوارث والزلازل والحرص على تدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، إضافة إلى العمل تحت مرجعية واحدة ومترابطة ومعرفة كل جهة اختصاص عملها والحث على توحيد جهود العمل، إلى جانب ضرورة التوعية عن الظاهرة الزلزالية.

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