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الأربعاء، 24-04-2024 03:37 م

الحوار الوطني في الأعيان تبحث تحضيرات مؤتمر حوار شبابي

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أحمد علي العبادي اليوم الأربعاء، تحضيرات عقد مؤتمر حوار شبابي، يُعد الثاني من نوعه للأعيان.اضافة اعلان


وقال العبادي، إن المؤتمر المنوي عقده شهر أيار المقبل في منطقة البحر الميت، يهدف إلى مناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالشباب، وفتح آفاق الحوار المباشر بينهم وانخراطهم في العمل السياسي والحزبي.

وعرض العبادي لأعضاء اللجنة جدول أعمال المؤتمر وبرنامجه، التي تشمل موضوعات منظومة التحديث السياسي والاقتصادي، وتطوير القطاع العام، وقضايا وتحديات شبابية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الأخذ بمخرجات المؤتمر وتقديمها كتوصيات لرفعها للجهات المختصة، وضرورة عمل ملخص لأعمال المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

 




 

 


 

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