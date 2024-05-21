"الحوار الوطني في الأعيان" تلتقي وزير الشباب

الوكيل الإخباري - التقت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور أحمد علي العبادي، اليوم الثلاثاء، وزير الشباب محمد النابلسي، لبحث سبل تمكين الشباب وإشراكهم في العمل السياسي والحزبي وتفعيل دورهم بالمجتمع.

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وقال العبادي، إن أمام الشباب مرحلة جديدة لمشاركتهم بالعمل السياسي والحزبي، لافتًا الى أن اللجنة تعمل على عقد لقاءات وتنظيم زيارات باستمرار إلى الجامعات والمحافظات بهدف الحوار المباشر والاستماع للشباب حول القضايا والتحديات التي تواجههم.



وأكد أن الشباب محط اهتمام ورعاية جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويحظون بدعمهما، مشيرًا إلى اتفاق اللجنة والوزير على تسمية ضابط ارتباط للتنسيق ومتابعة تنفيذ أنشطة وفعاليات اللجنة في المحافظات والمراكز الشبابية للقاء الشباب ومحاورتهم.



وقال إن نشر ثقافة الحوار بين الشباب لها دور مهم بدمج الشباب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى دور وزارة الشباب بمتابعة قضايا وتحديات الشباب كونها تعد المظلة والحاضنة لهم.



من جانبه، قال النابلسي، إن الوزارة ستشرع نهاية العام الحالي بوضع استراتيجية وطنية للشباب للأعوام المقبلة ترتكز في محاورها على مخرجات حوار وطني شبابي وبتشاركية مع جميع المؤسسات العاملة مع الشباب.



وأشار النابلسي إلى البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة في إطار التمكين السياسي للشباب، مؤكدا التشاركية مع وزارة الشؤون السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب في تنفيذ برامج من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.



وعرض ملامح خطة لتطوير مراكز الشباب وبرامجها وتمكين العاملين مع الشباب، لافتًا إلى مستجدات العمل في تطوير نواة المدن الرياضية في محافظات الكرك وجرش والبلقاء.



بدورهم، أكد الأعيان الحضور، مفلح الرحيمي، والدكتور ياسين الحسبان، والدكتور محمود أبو جمعة، وعيسى مراد، والدكتور عاطف الحجايا، والدكتورة ميسون العتوم، أهمية مشاركة الشباب بالأنشطة والفعاليات التي تسهم بمشاركتهم الفاعلة في المجتمع وانخراطهم في العمل السياسي والحزبي، ودعوا الى إيجاد مبادرات وبرامج ومشاريع تخدم الشباب وتدعم توجهاتهم.