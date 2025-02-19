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الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية

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النائب بكر الحيصة
الأربعاء، 19-02-2025 02:14 م
الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الريف والبادية النيابية اليوم الاربعاء، اجتماعها الأول في مجلس النواب، حيث تم بالتوافق انتخاب  النائب بكر الحيصة رئيسًا للجنة،  والنائب محمد كتاو بمنصب نائب الرئيس،  والنائب محمد الجراح مقررًا للجنة.اضافة اعلان


وأكد الحيصة، في أول تصريح له بعد انتخابه، أن اللجنة ستعمل على دعم قضايا الريف والبادية وتعزيز التنمية في هذه المناطق، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية وخطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية تبني تشريعات وسياسات فعالة لضمان تحسين الخدمات الأساسية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

 كما تعهد بمتابعة القضايا التي تهم أبناء الريف والبادية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحضر الاجتماع  النواب، معتز أبو رمان، حامد الرحامنة، طلال النسور، خليفة الديات، موسى الوحش، وعلي الخزعلي، حيث أكدوا ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق.
 
gnews

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