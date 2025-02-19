الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية

وأكد الحيصة، في أول تصريح له بعد انتخابه، أن اللجنة ستعمل على دعم قضايا الريف والبادية وتعزيز التنمية في هذه المناطق، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية وخطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية تبني تشريعات وسياسات فعالة لضمان تحسين الخدمات الأساسية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
كما تعهد بمتابعة القضايا التي تهم أبناء الريف والبادية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وحضر الاجتماع النواب، معتز أبو رمان، حامد الرحامنة، طلال النسور، خليفة الديات، موسى الوحش، وعلي الخزعلي، حيث أكدوا ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق.
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