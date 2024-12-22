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الخارجية النيابية تبحث آلية عملها

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
الأحد، 22-12-2024 01:45 م
الوكيل الإخباري- أكدت رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية دينا البشير، وقوف اللجنة خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهوده لوقف الحرب على غزة.اضافة اعلان


ولفتت لدى ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، لبحث الية عمل اللجنة، الى أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، مشيرة لضرورة بحث ملف المفقودين الأردنيين في سوريا.

وعرضت المهام المناطة بعمل اللجنة، كالنظر بكل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية، تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

بدورهم أكد  النواب" راكين أبو هنية، ديما طهبوب، تمارا نصر الدين، محمد عقل ، إبراهيم الطراونة، مي السردية، بكر الحيصة" على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ولفتوا لضرورة بحث ملف المفقودين في سوريا، مشيرين لأهمية ان يكون هناك دور للمملكة بإعمار سوريا.
 
gnews

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