"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الذهب، بحثت فيه سبل تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والزراعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدد زيادين على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورغم التحديات والظروف الإقليمية الدقيقة التي يمر بها، لم يتوان يوما عن أداء دوره القومي والوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة، انطلاقا من ثوابته التاريخية ومواقفه العروبية الثابتة، مؤكدا أن أمن واستقرار الدول العربية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
من جانبهم، أكد النواب: المهندسة إيمان العباسي، والدكتورة ديمة طهبوب، والدكتور محمد السبايلة، والدكتورة هدى نفاع، أن السودان يعد سلة الغذاء العربية، لما يمتلكه من إمكانات زراعية وبشرية كبيرة، معربين عن تمنياتهم للسودان الشقيق بمزيد من الأمن والاستقرار والعودة إلى مسار التعافي والبناء والتنمية، بما يعزز دوره في منظومة الأمن الغذائي العربي ويحفظ وحدته وسيادته.
بدوره، ثمن السفير السوداني مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة لبلاده في شتى المجالات، مشيدا بدور المملكة في دعم القضايا العربية، ومؤكدا حرص السودان على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن على مختلف الصعد، وتعميق التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
