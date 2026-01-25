"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الأردن والسودان، والتي تستند إلى روابط عروبية وتاريخية راسخة.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقاء اللجنة السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الذهب، بحثت فيه سبل تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والزراعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وشدد زيادين على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورغم التحديات والظروف الإقليمية الدقيقة التي يمر بها، لم يتوان يوما عن أداء دوره القومي والوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة، انطلاقا من ثوابته التاريخية ومواقفه العروبية الثابتة، مؤكدا أن أمن واستقرار الدول العربية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.



من جانبهم، أكد النواب: المهندسة إيمان العباسي، والدكتورة ديمة طهبوب، والدكتور محمد السبايلة، والدكتورة هدى نفاع، أن السودان يعد سلة الغذاء العربية، لما يمتلكه من إمكانات زراعية وبشرية كبيرة، معربين عن تمنياتهم للسودان الشقيق بمزيد من الأمن والاستقرار والعودة إلى مسار التعافي والبناء والتنمية، بما يعزز دوره في منظومة الأمن الغذائي العربي ويحفظ وحدته وسيادته.