الأحد 2026-01-25 04:38 م

"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات

ا
جانب من اللقاء
 
الأحد، 25-01-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الأردن والسودان، والتي تستند إلى روابط عروبية وتاريخية راسخة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء اللجنة السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الذهب، بحثت فيه سبل تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والزراعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وشدد زيادين على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورغم التحديات والظروف الإقليمية الدقيقة التي يمر بها، لم يتوان يوما عن أداء دوره القومي والوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة، انطلاقا من ثوابته التاريخية ومواقفه العروبية الثابتة، مؤكدا أن أمن واستقرار الدول العربية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.


من جانبهم، أكد النواب: المهندسة إيمان العباسي، والدكتورة ديمة طهبوب، والدكتور محمد السبايلة، والدكتورة هدى نفاع، أن السودان يعد سلة الغذاء العربية، لما يمتلكه من إمكانات زراعية وبشرية كبيرة، معربين عن تمنياتهم للسودان الشقيق بمزيد من الأمن والاستقرار والعودة إلى مسار التعافي والبناء والتنمية، بما يعزز دوره في منظومة الأمن الغذائي العربي ويحفظ وحدته وسيادته.


بدوره، ثمن السفير السوداني مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة لبلاده في شتى المجالات، مشيدا بدور المملكة في دعم القضايا العربية، ومؤكدا حرص السودان على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن على مختلف الصعد، وتعميق التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة

ا

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات

ل

أخبار محلية بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان

قل

فيديو منوع بدرجة حرارة -4°.. شاهد تجمّد المياه في مدينة طريف السعودية ❄️

ب

عربي ودولي نجل أردوغان يروي تفاصيل جديدة حول ليلة الانقلاب

09ج

فيديو منوع سيدة قررت تدريب قطتها الصغيرة على صيد الفئران.. فكانت هذه النتيجة

-

فيديو منوع متداول: رغيف اللحم الأشهر في العالم



 






الأكثر مشاهدة