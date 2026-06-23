الخارجية النيابية تبحث مع سفيرة جنوب أفريقيا تعزيز العلاقات

وأكد زيادين عمق العلاقات الأردنية مع جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعزز فرص التعاون والتنسيق المشترك.
وشدد على الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، مؤكدا حرص مجلس النواب على توطيد جسور التواصل مع البرلمان الجنوب أفريقي وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض زيادين خلال اللقاء، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة.
من جانبها، أكدت موكوينا، حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون المستقبلي.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم النيابية تستمع لمقترحات رؤساء الجامعات حول معدّل قانون الجامعات
-
الصداقة الأردنية الأوكرانية في الأعيان تلتقي سفيرة أوكرانيا
-
وفد برلماني أردني يزور اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس
-
العين العلي تُشارك في "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي"
-
القاضي ينقل تحيات الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويؤكد عمق العلاقات الثنائية
-
الإدارية النيابية تستمع لمقترحات الأحزاب حول مشروع قانون الإدارة المحلية
-
القاضي يستقبل السفير اليمني
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد