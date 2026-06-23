الخارجية النيابية تبحث مع سفيرة جنوب أفريقيا تعزيز العلاقات

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب هيثم زيادين، مع سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا المعتمدة لدى المملكة، تسيلاني موكوينا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين.

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وأكد زيادين عمق العلاقات الأردنية مع جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعزز فرص التعاون والتنسيق المشترك.



وشدد على الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، مؤكدا حرص مجلس النواب على توطيد جسور التواصل مع البرلمان الجنوب أفريقي وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض زيادين خلال اللقاء، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة.



من جانبها، أكدت موكوينا، حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون المستقبلي.