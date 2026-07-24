الخارجية النيابية تدعو لتحرك برلماني دولي عاجل بشأن الأقصى

10:06 ص

الوكيل الإخباري- أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. اضافة اعلان





واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، الاقتحامات التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال، برفقة المستوطنين، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وما رافقها من تصرفات استفزازية تمثلت في رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات الحرم، ونصب خيام في أروقته، بالتزامن مع ما يُسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".



وأكد الزيادين أن هذه الأعمال المتطرفة وغير القانونية تُعدّ خرقًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومساسًا بحرمة هذا المكان المقدس لدى جميع المسلمين.



وأضاف أن الاستفزازات الإسرائيلية الممنهجة، والدعوات التحريضية لإقامة شعائر غير مسبوقة داخل الساحات، تُغذّي خطاب الكراهية والتطرف، وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، مما يُعطّل جميع الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى الوصول إلى السلام والاستقرار.



من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على دعمهم الكامل والمطلق للجهود الدبلوماسية الأردنية، ولمواقف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والدول العربية والإسلامية الشقيقة، في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة، وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين.



كما طالبوا المجتمع الدولي، والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، باتخاذ موقف حازم، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، حمايةً للأمن والاستقرار في المنطقة.





