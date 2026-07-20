الخارجية النيابية تدين الانتهاك الإيراني للسيادة الأردنية

الوكيل الإخباري- استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الانتهاك الإيراني للأراضي والأجواء الأردنية، واصفة إياه بالاعتداء السافر والمرفوض الذي يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لخرقه الصارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

اضافة اعلان



وقالت، في بيان صحفي، الاثنين، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لن يسمح إطلاقاً بتحويل أراضيه أو سمائه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مؤكدة أن سيادة المملكة وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.



وأضافت أن الدولة الأردنية ومؤسساتها تمتلك كامل الإرادة والجاهزية لحماية حدودها واستقلال قرارها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديد يمس أمن الوطن.