الخارجية النيابية تعبر عن مواساتها للشعب الكندي بعد حادث المدرسة

وأدان النائب زيادين استهداف الأبرياء داخل مدرسة ثانوية في البلدة، مؤكدًا تضامن اللجنة الكامل مع الشعب الكندي وأسر الضحايا في هذا المصاب المأساوي.
وشدد على موقف الأردن الثابت في نبذ العنف بكافة أشكاله، مؤكدًا على أهمية العمل الدولي المشترك لضمان أمن واستقرار المجتمعات وحماية المؤسسات التعليمية.
-
أخبار متعلقة
-
الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للجراح الاثنين
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بـ"استثمار الضمان الاجتماعي"
-
"عزم النيابية" تلتقي المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية
-
نائب يطالب بتخفيض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية
-
مطالبة نيابية بتوسيع دائرة الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية
-
"الصحة النيابية" "تكرم الدكتور وريكات تقديرا لمبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى
-
العرموطي يغيب عن جلسة النواب .. ومقعده فارغ
-
القاضي يمنع النواب من الحديث في خارج موضوع الجلسات التشريعية