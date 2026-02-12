الخميس 2026-02-12 11:51 ص

الخارجية النيابية تعبر عن مواساتها للشعب الكندي بعد حادث المدرسة

الخميس، 12-02-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة كندا الصديقة بضحايا حادثة إطلاق النار الأليمة التي وقعت في بلدة "تامبلر ريدج" بمقاطعة كولومبيا البريطانية.اضافة اعلان


وأدان النائب زيادين استهداف الأبرياء داخل مدرسة ثانوية في البلدة، مؤكدًا تضامن اللجنة الكامل مع الشعب الكندي وأسر الضحايا في هذا المصاب المأساوي.

وشدد على موقف الأردن الثابت في نبذ العنف بكافة أشكاله، مؤكدًا على أهمية العمل الدولي المشترك لضمان أمن واستقرار المجتمعات وحماية المؤسسات التعليمية.
 
 


