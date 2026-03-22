الخارجية النيابية: تعزي بضحايا سقوط الطائرة المروحية في قطر

الأحد، 22-03-2026 04:52 م

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، على لسان رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها للأشقاء في دولة قطر والجمهورية التركية، باستشهاد كوكبة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة والمدنيين، إثر حادث سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني خلال أداء الواجب.

وأكد الزيادين تضامن اللجنة التام مع الأشقاء في هذا المصاب الأليم، مشدداً على مشاعر المواساة لأسر الشهداء وذويهم، وسائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وجدد النائب الزيادين تأكيده على متانة العلاقات البرلمانية والدبلوماسية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بكل من دولة قطر والجمهورية التركية، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الخارجية تتابع ببالغ التقدير الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون الأمني والإقليمي.

وأشار إلى أن مجلس النواب الأردني، ومن خلال أدواته الدبلوماسية البرلمانية، يقف صفاً واحداً مع الأشقاء في مواجهة التحديات، مؤكداً أن هذه التضحيات النبيلة تعكس روح التفاني والمسؤولية المشتركة تجاه استقرار المنطقة، داعياً الله أن يحفظ شعبي البلدين الشقيقين من كل مكروه.

 
 


الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

عربي ودولي مستشار رئيس الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي

العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

عربي ودولي رئيس الوزراء العراقي: قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة

فلسطين مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في ح

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال غزة

البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران

عربي ودولي الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيّرة

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة الحوار وضبط النفس

العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة



 






