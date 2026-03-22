الخارجية النيابية: تعزي بضحايا سقوط الطائرة المروحية في قطر

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، على لسان رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها للأشقاء في دولة قطر والجمهورية التركية، باستشهاد كوكبة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة والمدنيين، إثر حادث سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني خلال أداء الواجب.

اضافة اعلان