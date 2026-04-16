الخارجية النيابية: تعزي تركيا بضحايا حادثة إطلاق النار

الخميس، 16-04-2026 12:48 م
الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ورئيسها النائب المهندس هيثم زيادين، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجمهورية تركيا قيادةً وحكومةً وشعباً بضحايا حادثة إطلاق النار التي استهدفت صرحاً علمياً في كهرمان مرعش.اضافة اعلان


وأكد الزيادين على موقف اللجنة الثابت في رفض كافة أشكال العنف والترويع التي تستهدف أمن واستقرار الدول وحياة الأبرياء، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

ودعت اللجنة بالرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ تركيا وشعبها من كل مكروه.
 
 


