الأربعاء 2026-03-18 02:25 م

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

الأربعاء، 18-03-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-  أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهوريتي كينيا وإثيوبيا الصديقتين، في ضحايا الفيضانات والسيول العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق واسعة في البلدين، مخلفةً مئات الوفيات والمصابين وأضراراً مادية جسيمة.اضافة اعلان


وأكد الزيادين باسمه وباسم أعضاء اللجنة، وقوف البرلمان الأردني وتضامنه الإنساني مع شعبي وبرلماني البلدين في هذا المصاب الأليم، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساندة الدول المتضررة من آثار التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتسارعة.

كما أعربت اللجنة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والسلامة للمفقودين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنّ على أسرهم بالصبر والسلوان.
 
 


gnews

