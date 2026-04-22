"الخارجية النيابية" تلتقي السفيرة اللبنانية

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية،برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الأربعاء، السفيرة اللبنانية لدى المملكة بريجيت طوق، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان، والتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.





وأكد، زيادين أهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



بدورها، أشارت النائب إيمان العباسي، إلى أهمية توحيد الجهود البرلمانية لدعم القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.



وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة.



من جانبها، أكدت بريجيت طوق على الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الاستقرار في المنطقة، مثمنةً جهود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في دعم القضايا العربية.



وأعربت عن شكرها وتقديرها للأردن على دعمه المستمر للبنان، لا سيما في مشروع تزويده بالكهرباء، مؤكدةً أهمية هذا التعاون في التخفيف من التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني.





