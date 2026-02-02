"الخارجية النيابية" تلتقي السفيرة اليونانية

01:36 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الاثنين، السفيرة اليونانية المعتمدة لدى المملكة، إيريني ريغا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. اضافة اعلان





وأكد الزيادين عمق العلاقات التاريخية بين الأردن واليونان، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في مواجهة تداعيات موجات اللجوء المختلفة، وما لها من أثر على بنيته التحتية وموارده المتنوعة.



ودعا إلى دعم اليونان لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات، لا سيما الوصاية الهاشمية على المقدسات، ووقف العدوان على غزة، مثمنًا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن.



من جانبهم، قال النواب محمد السبايلة، وإيمان العباسي، وعلي الغزاوي، إن اليونان بلد حضاري غني بالثقافة والتراث، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين الصديقين.



بدورها، أكدت السفيرة ريغا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وأعربت عن دعم بلادها لمواقف جلالة الملك في مختلف القضايا الإقليمية، مشددة على أن الأردن يمثل صوت الوسطية والعقلانية في إقليم ملتهب.



كما أشادت بجهود الأردن في التعامل مع اللاجئين، وأعلنت أن بلادها ستساهم في إعادة إعمار غزة، مثمنة المبادرات الأردنية لوقف الحرب هناك، وواصفة الأردن بالشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

