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"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 30-06-2025 02:50 م
الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية ، برئاسة النائب دينا البشير، اليوم الاثنين، السفير الإسباني المعتمد لدى المملكة ميغيل دي لوكاس غونثاليث، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وإسبانيا في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية.اضافة اعلان


وأكدت البشير خلال اللقاء، على متانة العلاقات الأردنية الإسبانية، وبلوغها مستويات متقدمة من التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والتعليمية والثقافية، وتشجيع السياحة الدينية والتاريخية، مثل زيارة موقع المغطس ومواقع الحج المسيحي.

كما أشادت بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، واصفة إياه بمحطة تاريخية عبّرت عن ثوابت الدولة الأردنية ومكانتها الأخلاقية والدبلوماسية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وثمّنت البشير وأعضاء اللجنة النواب: تمارا يعقوب ناصر الدين، مي الزيادنة، ديمة طهبوب، محمد عقل، وصفي حداد، بدر الحراحشة، مواقف إسبانيا الداعمة للأردن والقضية الفلسطينية، والداعية لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.

  ودعوا إلى تعزيز تبادل الخبرات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتقديم التسهيلات الجمركية، إلى جانب توثيق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشادوا  بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن في مختلف المجالات، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

من جهته، أكد السفير ميغيل دي لوكاس غونثاليث عمق العلاقات الأردنية الإسبانية، مشيرًا إلى أن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى إسبانيا أسست لعلاقات استراتيجية متينة بين البلدين.

وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك في ستراسبورغ وجّه رسالة واضحة إلى العالم بأن السلام لا يتحقق إلا عبر حل الدولتين، وأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بإنهاء الصراع القائم، مثمنًا المواقف الأردنية المشرفة.

وأضاف أن التعاون بين البلدين سيشهد نموًا متزايدًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، في إطار الاتفاقيات الموقعة، والرؤية الاستراتيجية المشتركة.
 
gnews

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