الخارجية النيابية تلتقي السفير المصري لدى المملكة

04:53 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الثلاثاء، السفير المصري المعتمد لدى المملكة خالد الأبيض، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك، لاسيما في المجال البرلماني.





وثمّن زيادين عمق العلاقات الأردنية المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي القائم على التنسيق المستمر والتفاهم المشترك بين القيادتين، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.



وأشار إلى حرص مجلس النواب على توطيد علاقاته مع نظيره المصري، من خلال تفعيل دور لجان الاخوة البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني وخدمة المصالح المشتركة.



من جانبه، أكد الأبيض متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



بدورهم أشار النواب: إيمان العباسي، هدى نفاع، ومحمد السابيلة، إلى أهمية التنسيق المتواصل بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





