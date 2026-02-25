"الخارجية النيابية" تلتقي السفير اليمني لدى المملكة

08:01 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب هيثم زيادين، اليوم الأربعاء، بحضور النائبين علي الغزاوي وإيمان العباسي، سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى المملكة جلال إبراهيم فقيرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجال البرلماني. اضافة اعلان





وأكد زيادين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن واليمن، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



وأشار إلى ثوابت الموقف الأردني العروبي تجاه الأشقاء، وحرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعم أمن واستقرار اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته، وصولًا إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.



من جانبه، أشاد فقيرة بمواقف الأردن الداعمة لليمن على مختلف الصعد، مثمنًا الجهود الأردنية في تعزيز التضامن العربي، والدور الذي يقوم به جلالة الملك، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتبادل الخبرات بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية وخدمة القضايا العربية المشتركة.





