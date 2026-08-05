"الخارجية النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الإماراتية

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الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان حمد عبد الله سعيد المطروشي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أكدت عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة. اضافة اعلان





وأكد زيادين أن العلاقات الأردنية الإماراتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة والثقة والتنسيق، بفضل الرؤى المشتركة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.



وثمن المواقف الإماراتية الداعمة للأردن على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت وما تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، من خلال استثماراتها النوعية ومشروعاتها التنموية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من القطاعات.



وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية، لتجسد روابط أخوية متينة ووحدة في المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن استقرار البلدين يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الإماراتية حمد عبد الله سعيد المطروشي عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.



بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد السبايلة وعلي الغزاوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا يحتذى في التعاون والتكامل، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية راسخة يشكل أساسًا متينًا لمزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.



وأشارا إلى أن مجلس النواب الأردني يحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويخدم القضايا العربية المشتركة، مؤكدين أن المواقف الأردنية والإماراتية تنطلق من رؤية واحدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العمل العربي المشترك.





