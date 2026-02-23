"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

04:47 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الاثنين في دار مجلس النواب، سفيرة جمهورية التشيك المعتمدة لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، وجرى بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.





وأكد رئيس اللجنة هيثم زيادين، عمق العلاقات الأردنية التشيكية، مشيرا إلى أهمية البناء على الشراكات القائمة وتفعيل التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.



كما شدد على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم وفتح قنوات حوار مستمرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.



ولفت الغزاوي إلى ضرورة توسيع التعاون في القطاعين السياحي والتعليمي، والاستفادة من المؤتمر الاستثماري المزمع عقده مع أوروبا في شهر نيسان المقبل، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار.



من جانبها، أعربت كوتشيروفا عن تقدير بلادها لمتانة العلاقات مع المملكة، مؤكدة حرص جمهورية التشيك على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والسياحية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في المجال الرقمي والأمن السيبراني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي يشهده الأردن في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والرقمنة.







