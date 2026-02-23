الإثنين 2026-02-23 05:19 م

"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك
"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك
 
الإثنين، 23-02-2026 04:47 م
الوكيل الإخباري-  التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الاثنين في دار مجلس النواب، سفيرة جمهورية التشيك المعتمدة لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، وجرى بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وأكد رئيس اللجنة هيثم زيادين، عمق العلاقات الأردنية التشيكية، مشيرا إلى أهمية البناء على الشراكات القائمة وتفعيل التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.

كما شدد على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم وفتح قنوات حوار مستمرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ولفت الغزاوي إلى ضرورة توسيع التعاون في القطاعين السياحي والتعليمي، والاستفادة من المؤتمر الاستثماري المزمع عقده مع أوروبا في شهر نيسان المقبل، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار.

من جانبها، أعربت كوتشيروفا عن تقدير بلادها لمتانة العلاقات مع المملكة، مؤكدة حرص جمهورية التشيك على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والسياحية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في المجال الرقمي والأمن السيبراني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي يشهده الأردن في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والرقمنة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

و

أخبار محلية الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ت

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

عربي ودولي إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء



 






الأكثر مشاهدة