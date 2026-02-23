"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

وأكد رئيس اللجنة هيثم زيادين، عمق العلاقات الأردنية التشيكية، مشيرا إلى أهمية البناء على الشراكات القائمة وتفعيل التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.
كما شدد على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم وفتح قنوات حوار مستمرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ولفت الغزاوي إلى ضرورة توسيع التعاون في القطاعين السياحي والتعليمي، والاستفادة من المؤتمر الاستثماري المزمع عقده مع أوروبا في شهر نيسان المقبل، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار.
من جانبها، أعربت كوتشيروفا عن تقدير بلادها لمتانة العلاقات مع المملكة، مؤكدة حرص جمهورية التشيك على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والسياحية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في المجال الرقمي والأمن السيبراني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي يشهده الأردن في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والرقمنة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
-
"التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026
-
النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر
-
القاضي يرفض الحديث عن قانون الضمان قبل وصوله رسمياً إلى البرلمان
-
القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة
-
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين اليوم
-
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين
-
لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل