"الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الثلاثاء، بدار المجلس، سفيرَ الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية منها.





وأكد زيادين وأعضاء اللجنة النواب علي الغزاوي، محمد السبايلة، خليفة الديات، دينا البشير، هدى نفاع، ديمة طهبوب، وإيمان العباسي عمق العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، معربين عن تقديرهم للدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة.



واستعرض زيادين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم مسارات التحديث السياسية والاقتصادية، إضافة إلى المواقف المشتركة تجاه أبرز قضايا المنطقة.



وثمّن دعم الاتحاد الأوروبي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعمه جهود الأردن في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام.



وأشار زيادين وأعضاء اللجنة إلى الدور المحوري للأردن في المنطقة وإلى الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها جلالة الملك وتحظى باهتمام دولي واسع، مؤكدين تقديرهم لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن.



كما قدّم زيادين عرضًا لمسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تنفذها المملكة.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي عمق العلاقات التي تجمع الأردن بدول الاتحاد، مشيدًا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وروابط الصداقة التي تربطه بقادة الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة بين الجانبين لضمان تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية الرئيسية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف أبعادها، بما يشمل الجوانب السياسية والدفاعية والتجارية والتنموية.

