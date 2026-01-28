"الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

05:17 م

التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الأربعاء، ، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف تشاتريساناس، لبحث سبل تعزيز الشراكة الأردنية–الأوروبية، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.





وأكد رئيس وأعضاء اللجنة النواب دينا البشير ، وإيمان العباسي، ومحمد السبايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم الأردن، مشددين على ضرورة زيادة حجم هذا الدعم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، في ظل ما يتمتع به الأردن من موقع جيوسياسي مهم وبيئة استثمارية مستقرة، إضافة إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بين الجانبين.



كما استعرضوا مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي تنفذها المملكة، مؤكدًا التزام الأردن بمواصلة تطوير الحياة السياسية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات الخارجية.



من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي عمق العلاقات التي تجمع الأردن بدول الاتحاد، مشيرًا إلى أهمية القمة الأخيرة التي عُقدت في الأردن مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة هي السياسة الخارجية، والدفاع والأمن، والاستثمار والتجارة.



وأشار إلى استمرار التنسيق الدبلوماسي بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووجود فرص حقيقية لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الأردن، باعتباره دولة مستقرة وبيئة اقتصادية جاذبة.

