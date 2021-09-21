الخارجية النيابية تلتقي سفير دولة أنتيغوا وباربودا

الوكيل الاخباري - التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سفير دولة أنتيغوا وباربودا لدى عمان، المهندس سامي المفلح، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والتجارية، والثقافية، والسياحة الدينية والعلاجية.



وقال رئيس اللجنة، ميرزا بولاد، إن الأردن ودولة أنتيغوا وباربودا، تجمعهما علاقات ثنائية مشتركة، رغم بعد المسافة بينهما، فهما يقومان بدور تاريخي في تعزيز الحوار والسلام ونبذ الإرهاب.

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