الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون

وفي تصريح لها، قالت رئيسة اللجنة النائب دينا البشير: "نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب اللبناني الشقيق، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية نحو تحقيق الاستقرار في لبنان، بما يساهم في تلبية تطلعات اللبنانيين في التقدم والرخاء والتنمية، وضمان العيش الكريم والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضافت البشير أن لبنان يستحق المزيد من الازدهار والعزة، متمنية أن يحقق المزيد من الإنجازات والتقدم بما يلبّي تطلعات شعبه وأمانيه.
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