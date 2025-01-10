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الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون

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أرشيفية
الجمعة، 10-01-2025 04:19 م
الوكيل الإخباري- هنأت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة الاستحقاق الدستوري وانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.اضافة اعلان


وفي تصريح لها، قالت رئيسة اللجنة النائب دينا البشير: "نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب اللبناني الشقيق، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية نحو تحقيق الاستقرار في لبنان، بما يساهم في تلبية تطلعات اللبنانيين في التقدم والرخاء والتنمية، وضمان العيش الكريم والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأضافت البشير أن لبنان يستحق المزيد من الازدهار والعزة، متمنية أن يحقق المزيد من الإنجازات والتقدم بما يلبّي تطلعات شعبه وأمانيه.
 
gnews

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