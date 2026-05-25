الخارجية النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

الوكيل الإخباري- أبرقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين وأعضاء اللجنة، مهنئةً مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني, والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك والمحبة بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. اضافة اعلان





وقال الزيادين إن عيد الاستقلال الثمانين يمثل محطة تاريخية مضيئة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة بناء وتطوير الدولة الأردنية الحديثة، التي قادتها القيادة الهاشمية الحكيمة بحنكة ورؤية ثاقبة، مدعومة بعزيمة وإخلاص أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.



وأكد الزيادين أن الأردن، وهو يدخل عقده الثامن من الاستقلال، يواصل بثبات تعزيز مكانته الإقليمية والدولية كواحة للأمن والاستقرار، ونموذجاً متميزاً في الدبلوماسية المتزنة والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية التاريخية.



ومن جانبهم اضاف أعضاء اللجنة أن مجلس النواب، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، سيبقى داعماً لرؤى جلالة الملك في تمتين علاقات الأردن الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق التنمية المستدامة.



وابتهلت اللجنة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ الأردن عزيزاً شامخاً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الهاشمية المظفرة، مجددين العهد والولاء خلف قيادة جلالة الملك لمواصلة مسيرة التحديث والإنجاز.





