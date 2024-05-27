"الخدمات العامة" بالأعيان تزور شركة البريد الأردني

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، خلال زيارتها لمقر شركة البريد الأردني على الأعمال والخدمات التي تقدمها الشركة.

اضافة اعلان



وأشاد الحمارنة خلال اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، بدور البريد الأردني في تقديم الخدمات وتطور عمل الشركة وبالمقتنيات التاريخية، مؤكدا تحقيق الإنجاز في رفع سوية الشركة التي جاءت برؤية إدارية حديثة خفضت من العجز في الأعوام الماضية وحققت أرباحا.



وأشار الحمارنة الى الدور المحوري للشركة في توثيق إنجازات المملكة وأحداثها، والدور الكبير الذي تقوم به برئاستها وإدارتها وموظفيها، والمحافظة على المقتنيات التاريخية المهمة والقيَمة التي يملكها البريد.



بدوره قال الداوود إن البريد الأردني يعتبر أحد إنجازات الدولة الأردنية منذ بداية تأسيس الإمارة، وأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية عضوا في اتحاد البريد العالمي عام 1947 فيما صدر عام 2002 قانون الخدمات البريدية الى أن صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار شركة البريد الأردني مشغلا للبريد العام اعتبارا من مطلع كانون الثاني عام 2003.



وأضاف، إن الشركة تمثل الذراع التنفيذي لتقديم جميع الخدمات البريدية للمؤسسات والدوائر الرسمية وتلبية احتياجات العملاء من خلال التواجد في 200 مكتب بريدي في جميع أنحاء المملكة.



واستعرض الداوود خلال الاجتماع أهم إنجازات الشركة والمشاريع في جميع المحاور منها: محور الأداء المالي لشركة البريد الأردني والذي يشمل العمل على تخفيض المديونية بمبلغ مليون و600 ألف دينار خلال عام 2023، وتحسين الوضع المالي واستكمال الأعمال التشغيلية والإدارية خلال عام 2023 بدون أي عجز مالي مقارنة بالأعوام السابقة، ومحور التعاون الدولي واتحاد البريد العالمي، ومحور اتفاقيات التعاون الدولي، ومحور تطوير الخدمات اللوجستية، ومحور الخدمات اللوجستية، محور القطاع الصحي، ومحور التجارة الإلكترونية، ومحور تطوير التجارة الإلكترونية، ومحور الاتفاقيات مع شركات البريد الخاص، ومحور تطوير البنية التحتية، ومحور الشمول المالي.



وأشار إلى محور الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي والتي تشمل (تفعيل الهوية الرقمية عن طريق بصمة العين لتطبيق السند في المكاتب البريدية مجانا لجميع المواطنين، وإطلاق التطبيق الذكي للبريد الأردني، ودعم مخرجات خدمات الحكومة الإلكترونية)، والمحور الاجتماعي والذي يشمل (توفير مكان داخل البريد للجمعيات التعاونية أو الخيرية لتقديم خدمات المجتمع المحلي، وتسليم منتفعي المعونة الوطنية بطاقات ائتمانية، وتوقيع اتفاقيات مع الجهات الداعمة للعمل المجتمعي، وتوظيف عدد من الشباب في البريد الأردني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع حافز، وإتاحة المكاتب البريدية لاستقبال المساعدات المالية والعينية للأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية).



كما أشار الى محور الطوابع البريدية الذي يشمل (توالي إصدارات الطوابع البريدية التي توثق وتخلد المناسبات الوطنية والأحداث الهامة، إصدار كتاب مئوية الطوابع البريدية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية من قبل البريد الأردني، وإعادة تدشين متحف الطوابع البريدية خلال العام 2023).



ولفت الداوود إلى اختيار المدير العام بالوكالة هنادي الطيب من قبل اتحاد البريد العالمي كقائدة نسائية بارزة تدعم ريادة أعمال المرأة وتمكينها.



وتجول أعضاء اللجنة خلال الزيارة في متحف الطوابع البريدية، واطلعوا على الوثائق الرسمية والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة وصولا إلى المملكة وأشادوا بالخدمات المقدمة من قبل شركة البريد الأردني، والجهود المبذولة في تطوير العمل، مؤكدين أهمية الشركة في خدمة المواطن وتوثيق الإرث التاريخي والثقافي ونقله للأجيال بالمملكة.



وشارك في الزيارة من اللجنة الأعيان: نايف القاضي، والدكتور أحمد العبادي، وخيرالدين هاكوز، والدكتور لبيب الخضرا، وعبدالله مطر.