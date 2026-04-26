الخدمات العامة والنقل النيابية تزور شركة تطوير معان

06:01 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، شركة تطوير معان، المطوّر الرئيسي لمنطقة معان التنموية، حيث التقت الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد أبو تايه، واطلعت على واقع المشاريع التنموية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.





واستمعت اللجنة خلال الزيارة إلى عرض قدّمه أبو تايه، استعرض فيه أبرز إنجازات الشركة ومشاريعها الاستراتيجية، إلى جانب دورها في استقطاب الاستثمارات النوعية وتهيئة بيئة أعمال تنافسية. وأكد أن الشركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المميز للمنطقة يعزز من مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.



وأوضح أن مشروع “ميناء معان البري” يُعد من المشاريع الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تسهيل حركة البضائع وتقليل الكلف التشغيلية ورفع كفاءة سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.



من جهتهم ، أشاد رئيس واعضاء اللجنة النواب، خالد العقيلات، محمد المحاميد، حسن الرياطي،و يوسف الرواضية، بما حققته شركة تطوير معان من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مثمنًا دورها في دعم التنمية الاقتصادية في الجنوب ورفع جاهزية المنطقة للاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة، خاصة في ظل التوجه لإنشاء ميناء معان البري باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يعزز مكانة الأردن كمحور إقليمي للنقل والتجارة.





وشددوا على أهمية استقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها المجمع الشمسي الثاني في معان، لما له من دور في دعم أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى أهمية مدّ خط الغاز الطبيعي إلى منطقة الروضة الصناعية لما لذلك من أثر في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات.



وأكدوا أن مجلس النواب يدعم هذه التوجهات ويعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لإنجاح المشاريع الوطنية الكبرى، مشددًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.



وفي ختام الزيارة، جال أعضاء اللجنة على مرافق الروضة الصناعية والمجمع الشمسي الأول، واطلعوا على سير العمل فيهما.





