"الخدمات النيابية" تطلع ميدانياً على واقع النقل في البترا

الأحد، 26-04-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري-  زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، وأعضاء اللجنة النواب، خالد العقيلات، ومحمد المحاميد، ويوسف الرواضية، وحسن الرياطي، لواء البترا، للاطلاع على واقع قطاع النقل العام وسبل تطويره، ضمن الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان


والتقت اللجنة خلال الزيارة مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المهندس محمد الهباهبة، حيث جرى بحث أبرز التحديات والاحتياجات في قطاع النقل.

وأكد البدادوة أهمية تسريع وتيرة العمل في المشاريع المرتبطة بقطاع النقل، ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات في منطقة البترا، لا سيما في ظل مكانتها السياحية والاقتصادية.

واطلعت اللجنة على خطط تسريع إطلاق مشروع "مركز انطلاق البترا الداخلي"، الذي تعتزم هيئة تنظيم النقل البري تنفيذه، باعتباره من المشاريع الحيوية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل داخل المنطقة، وتنظيم حركة الحافلات بما يواكب النمو السياحي والخدمي في الإقليم.

من جانبه، استعرض الهباهبة الخطط التنفيذية للمشروع، مشيراً إلى أن المركز سيشكل نقطة تحول في إدارة النقل العام، من خلال توفير بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والزوار.

وأضاف أن المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية لتطوير قطاع النقل، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية عبر الحد من الانبعاثات الناتجة عن الحافلات القديمة، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.
 
 


