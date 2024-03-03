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الأحد، 03-03-2024 08:49 ص

الخدمات النيابية تناقش اليوم موضوع تطبيقات النقل غير المرخصة

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع تطبيقات النقل غير المرخصة، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل.

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وتناقش وتقر اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.


وتدرس اللجنة القانونية المذكرة المحالة إلى اللجنة من قبل مجلس النواب والمتضمنة مخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة "6" من الدستور وما مدى إمكانية طلب ذلك من المحكمة الدستورية.


لجنة المرأة وشؤون الأسرة، تناقش المشاريع والمنح والقروض التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) للمرأة.


وتناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخدمات الالكترونية والرقمية لوزارة الاستثمار.

 


 




 

 


 

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