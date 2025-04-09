الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية

وأضاف أن هذه الكلمات جرحت مشاعر الأردنيين الشرفاء الذين يعرفون الولاء والانتماء.
وأكد الخشمان أن نصرة غزة لا تكون بالإساءة للأردن ولا بزرع الفتنة بين أبناءه مشيرا إلى أن الجيش ليس هدفا للشتم بل عنوانا للفخر.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تستحق الدعم لا التشكيك.
وأضاف أن هذه الكلمات جرحت مشاعر الأردنيين الشرفاء الذين يعرفون الولاء والانتماء.
وأكد الخشمان أن نصرة غزة لا تكون بالإساءة للأردن ولا بزرع… pic.twitter.com/N5O7sk0azw
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