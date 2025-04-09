الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية

الوكيل الإخباري- قال رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زهير الخشمان إن الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية ولا تمد للأردن بأي صلة.

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وأضاف أن هذه الكلمات جرحت مشاعر الأردنيين الشرفاء الذين يعرفون الولاء والانتماء.



وأكد الخشمان أن نصرة غزة لا تكون بالإساءة للأردن ولا بزرع الفتنة بين أبناءه مشيرا إلى أن الجيش ليس هدفا للشتم بل عنوانا للفخر.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تستحق الدعم لا التشكيك.